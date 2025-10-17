En horas de la mañana, personal de la Subcomisaría Casino detuvo a un hombre de 29 años acusado de protagonizar dos hechos delictivos en comercios de la zona de Güemes, en Mar del Plata.

El primero de los incidentes ocurrió en una verdulería ubicada sobre calle Sarmiento entre avenida Colón y Boulevard Marítimo Peralta Ramos, donde el individuo habría roto la vidriera del local y provocado daños en la mercadería. Según el testimonio de la propietaria, una mujer de 39 años, el ladrón sustrajo alfajores de distintas marcas y porciones de pastelería, además de generar destrozos en los productos exhibidos.

Minutos después, el mismo sujeto intentó forzar la vidriera de un almacén en Alsina y Gascón, aunque en esta ocasión no logró concretar el robo. Gracias al rápido accionar policial y al análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, se determinó que se trataba del mismo individuo involucrado en el primer hecho.

Finalmente, el hombre fue aprehendido en Falucho y Sarmiento, donde se le secuestraron varias cajas de alfajores y porciones de tartas dulces.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Baqueiro, dispuso la formación de causa por los delitos de “Robo y Tentativa de Robo”, y ordenó el traslado del detenido a sede judicial para prestar declaración.

