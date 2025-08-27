Un joven de 19 años fue detenido este miércoles a la madrugada luego de participar en un robo en banda en la hamburguesería McDonald’s ubicada en San Martín al 2500, en pleno centro de Mar del Plata.

El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando la alarma del local se activó y el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) detectó a tres individuos que habían ingresado forzando una ventana corrediza de aluminio.

De inmediato, personal de Prefectura Naval Argentina se hizo presente en el lugar y logró aprehender a uno de los sospechosos, mientras que los otros dos lograron darse a la fuga. En medio del procedimiento, el detenido intentó descartar un televisor Samsung de 43 pulgadas arrojándolo en un contenedor.

La causa quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, quien dispuso el traslado del aprehendido al Palacio de Tribunales y su notificación por el delito de “robo agravado en poblado y en banda”.

