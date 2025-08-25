Un hombre de 23 años fue aprehendido en pleno centro de Mar del Plata, luego de intentar robarle una importante suma de dinero a una mujer de 60 años que acababa de retirar efectivo de un cajero automático.

El hecho ocurrió en Avenida Independencia, entre Rivadavia y Belgrano, cuando personal de la Comisaría Primera acudió tras un llamado al 911. En el lugar interceptaron al sospechoso, acusado de sustraerle a la víctima 95 mil pesos que había retirado minutos antes del Banco Credicoop.

Gracias a la intervención policial, la mujer logró recuperar el dinero en el mismo lugar. El caso quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, quien dispuso la notificación de la formación de causa al imputado bajo la calificación de “robo en tentativa”, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.

