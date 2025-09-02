Detuvieron a un joven por intento de robo de herramientas
El joven cuenta con antecedentes penales, entre ellos infracciones a la Ley 12.569, daños, amenazas y múltiples causas por robo, algunas agravadas y en grado de tentativa.
En horas de la madrugada, personal de Prefectura Naval Argentina aprehendió a un joven de 20 años en pleno centro de Mar del Plata, acusado de intentar sustraer herramientas del interior de una camioneta.
El hecho ocurrió en San Martín entre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, cuando efectivos sorprendieron al sospechoso mientras intentaba ocultar una caja de herramientas de mano, un martillo percutor y una caja con instrumentos de medición. Según la investigación, los elementos habían sido sustraídos momentos antes de una camioneta Toyota Hilux perteneciente a la empresa tecnológica SISGRA, que estaba estacionada en Rivadavia entre Córdoba y Santiago del Estero.
Tras ser interceptado, se mantuvo comunicación con el fiscal de Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, quien dispuso que el imputado fuera notificado de la formación de causa por el delito de robo en grado de tentativa y trasladado al Palacio de Tribunales.
El joven cuenta con antecedentes penales, entre ellos infracciones a la Ley 12.569, daños, amenazas y múltiples causas por robo, algunas agravadas y en grado de tentativa.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión