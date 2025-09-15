Un joven de 21 años fue aprehendido este domingo en la Plaza San Cayetano luego de ser interceptado por personal policial de la Comisaría 12ª en conjunto con la patrulla municipal, en el marco de un operativo de prevención de ilícitos.

Ads

El procedimiento se llevó en inmediaciones de Nasser y Moreno, cuando los efectivos identificaron al sujeto que circulaba a bordo de una motocicleta Honda CG Titan 150.

Al verificar la numeración registral del rodado en el sistema informático, se constató que sobre la moto pesaba un pedido de secuestro activo solicitado por la Comisaría 16ª, con fecha del 8 de diciembre de 2024, por el delito de robo agravado.

Ads

Ante esta situación, el joven fue inmediatamente aprehendido y puesto a disposición del fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, quien dispuso que se lo notificara de la formación de causa por “Encubrimiento” y que fuera trasladado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Puede interesarte

Ads