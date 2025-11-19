Un operativo policial llevado a cabo en el barrio Gutemberg de Mar del Plata resultó en la detención de un joven de 21 años y el secuestro de una impresionante cantidad de objetos que se presume son producto de un robo calificado, además de motocicletas con serias irregularidades.

Todo comenzó el pasado lunes 17 de noviembre, cuando un hombre de 59 años denunció en la Comisaría que autores ignorados habían ingresado a su vivienda de la calle Talcahuano al 2000. El ingreso fue violento: los delincuentes forzaron una reja y llegaron a agujerear el techo de la propiedad.

Según la denuncia, la víctima constató el faltante de 1200 dólares en efectivo, varios electrodomésticos, perfumes y documentación de tres vehículos.

Tras intensas tareas investigativas realizadas por el GTO y personal de la Comisaría Quinta, y con la intervención de la UFI N° 5 a cargo del Dr. Alejandro Pellegrinelli, se logró identificar un domicilio clave.

En la tarde del martes 18 de noviembre, con una orden del Juzgado de Garantías N° 6 de la Dra. Lucrecia Bustos, se ejecutó el allanamiento en una finca ubicada en Gutemberg al 4500. El operativo contó con el apoyo del Grupo GAD y Personal de Infantería.

En el lugar, se halló al único imputado, un masculino de 21 años, y se procedió al secuestro de una lista interminable de objetos, muchos de los cuales fueron reconocidos por la víctima del robo en Talcahuano: Un televisor BGH de 32 pulgadas, una Play Station 3, una tablet, una freidora de aire, cargadores HP y un morral con mouse.

También hallaron una caja de herramientas completa, garrafones de 2 y 3 kilos, y una caja con gran cantidad de bijouterie. Una pistola de aire comprimido, una pistola de airsoft calibre 4.5, dos cuchillos tipo de caza, tres relojes, zapatillas y prendas de vestir varias.

El allanamiento también reveló la presencia de dos motocicletas con graves irregularidades: Una motocicleta Yamaha, modelo Cygnus Ray ZR, color negra con gris, que presentaba un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Comisaría Novena el 27 de febrero de 2025 y una Honda, modelo CBX 250, color bordó, que tenía su numeración suprimida y regrabada con cuños no originales.

El Fiscal Dr. Pellegrinelli ordenó el secuestro de todos los elementos para su exhibición y eventual entrega a la víctima. El joven de 21 años quedó aprehendido y notificado por los delitos de Robo, Encubrimiento y Encubrimiento por supresión de numeración registrable y fue trasladado y alojado en la Unidad Penal N° 44 de Batán, quedando a disposición de la Justicia.