Personal policial detuvo a un joven de 22 años acusado de encubrimiento, luego de que fuera sorprendido con una motocicleta que había sido robada meses atrás.

El hecho ocurrió en la avenida Fermín Errea al 1300, luego de un llamado al 911. En ese lugar, la víctima, un joven de 23 años, señaló haber visto su motocicleta, que le había sido sustraída en diciembre de 2025.

Cuando los efectivos llegaron al lugar y verificaron los datos del rodado en el sistema informático, confirmaron que tenía pedido de secuestro activo desde el 7 de diciembre.

Ante esta situación, los policías aprehendieron al hombre que se encontraba con el vehículo y secuestraron la motocicleta, una Honda GLH 150 cc de color azul que no tenía la patente colocada.

La fiscal de Flagrancia, Dra. Ana María Caro, dispuso que el acusado sea notificado de la formación de la causa por encubrimiento y trasladado a la Unidad Penal N°44. También ordenó el secuestro de la moto para las pericias correspondientes y su posterior restitución al propietario.

