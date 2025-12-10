Un hombre de 27 años fue detenido luego de ser sorprendido con una serie de objetos robados que llevaba consigo mientras caminaba por el centro de Mar del Plata. La investigación permitió establecer que todos los elementos provenían del interior de un automóvil violentado horas antes.

El hecho se registró alrededor de las 7.30, cuando personal de Patrulla Municipal, en conjunto con efectivos de la Comisaría Segunda, advirtió la presencia de un joven en actitud sospechosa en Avenida Colón y Entre Ríos. Al identificarlo, los agentes constataron que trasladaba cañas y reels de pesca, tanzas, una carpa, una linterna, un estéreo Pioneer, un cuchillo y un matafuego.

Consultado sobre la procedencia de los objetos, el hombre no pudo justificar su tenencia. Paralelamente, un operativo de verificación permitió determinar que todos los artículos coincidían con los denunciados como faltantes en un Fiat Palio gris estacionado en Santa Fe al 2400, cuyo propietario había encontrado el auto con el vidrio trasero roto, el interior revuelto y parte del equipo de pesca tirado en la calle.

Ante estas circunstancias, se dio intervención al Agente Fiscal de la UFI Flagrancia, Dr. Facundo De la Canale, quien ordenó el traslado del sospechoso a sede judicial y su notificación por el delito de encubrimiento.

Los elementos sustraídos fueron recuperados y restituidos a su dueño. La causa continúa en investigación.

