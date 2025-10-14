Un joven de 19 años fue detenido anoche por personal de Prefectura Naval Argentina en el barrio Bernardino Rivadavia, acusado de portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

El operativo tuvo lugar en Tierra del Fuego entre Rodríguez Peña y Kennedy, cuando los efectivos intentaron identificar al motociclista, que circulaba a bordo de una Honda Wave blanca sin patente colocada.

Al notar la presencia policial, el joven intentó escapar, abandonó la moto en la calle y se dio a la fuga a pie, momento en el que arrojó una pistola Browning calibre 9 mm, con un cargador colocado y nueve municiones intactas, perteneciente a la Policía Federal Argentina.

Tras una breve persecución, los efectivos lograron reducirlo y secuestrar tanto el arma como el vehículo. Al verificar los datos del rodado, se constató que tenía pedido de secuestro activo desde el 9 de octubre por el delito de hurto, con intervención de la Oficina Departamental de Coordinación de Policía Automotor (ODCPA).

La UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, ordenó el secuestro de la moto y el arma (que será enviada a Policía Científica para peritajes) y dispuso la imputación del joven por “Portación ilegal de arma de guerra y Encubrimiento”. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

