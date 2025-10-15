Un hombre de 41 años fue aprehendido este martes por personal de la Comisaría Novena luego de protagonizar dos intentos de robo en distintos puntos de Mar del Plata.

El primero de los hechos ocurrió en la intersección de Aristóbulo del Valle y Rodríguez Peña, donde el acusado intentó sustraerle el teléfono celular a una mujer de 55 años, tras amedrentarla verbalmente.

Minutos después, el mismo sujeto fue sorprendido en Pasaje Moltini al 4700, cuando rompía el vidrio de una camioneta perteneciente a un hombre de 45 años, con la intención de robar objetos del interior.

Ante la rápida intervención policial, el individuo fue reducido y trasladado a la dependencia.

La Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del Dr. Layus, dispuso la formación de causa por “Robo en grado de tentativa” y el traslado del detenido a sede tribunalicia para prestar declaración.

