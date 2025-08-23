Un hombre de 28 años fue detenido hoy por intentar robar en una propiedad deshabitada, y en venta, que estaba ubicada en el barrio Sarmiento.

Ads

Según detallaron fuentes policiales, desde la inmobiliaria encargada de la venta del inmueble de 11 de Septiembre al 5300 se negaron a proporcionar datos de la propietaria, la cual fue finalmente localizada por otros medios.

Con la intervención del fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, se dispuso que se notificara al aprehendido por el delito de “tentativa de robo agravado por escalamiento”, ordenando su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Ads

Puede interesarte

Ads