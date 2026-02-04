Un hombre que intentaba huir del Shopping Peatonal (San Martín entre Corrientes y Entre Ríos) con una mochila robada entre sus prendas fue atrapado esta tarde por agentes de la Comisaría Primera.

El procedimiento se inició cuando los efectivos observaron al sospechoso salir del centro comercial con la mochila oculta entre sus prendas y en actitud sospechosa. Al ser interceptado, no pudo justificar la procedencia del elemento y respondió de manera evasiva a las consultas del personal policial.

Luego de un relevamiento en los locales comerciales del lugar, se estableció que la mochila había sido sustraída del comercio “Miss Mónica”, resultando damnificada una empleada.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso la notificación de la formación de la causa por el delito de tentativa de hurto, la restitución del elemento sustraído a la víctima, el alojamiento del imputado en la Unidad Penal N°44 y la realización de las actuaciones de rigor.

