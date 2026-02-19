Detuvieron a un hombre por tentativa de robo en pleno centro
Un joven de 27 años fue aprehendido durante la madrugada acusado de intentar robarle el celular a otro hombre mientras esperaba el colectivo.
El procedimiento fue realizado por personal de la División Prevención Intensiva III (UTOI – Región Atlántica), que patrullaba la jurisdicción de la Comisaría Primera. Los efectivos advirtieron a un hombre que corría por la zona de Córdoba y Diagonal Alberdi, mientras otro lo señalaba como autor de un ilícito.
Tras una breve persecución, el sospechoso fue interceptado. En ese momento arrojó un objeto hacia el cordón cuneta, aunque fue rápidamente reducido.
La víctima, de 32 años, relató que minutos antes, cuando aguardaba el transporte público en San Luis y 25 de Mayo, el imputado lo abordó, lo amenazó verbalmente y le sustrajo su teléfono celular marca Xiaomi. El objeto descartado por el detenido resultó ser el aparato denunciado, que fue recuperado en el lugar.
Intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la formación de causa por “robo en grado de tentativa” y el traslado del acusado a sede judicial.
