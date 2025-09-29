En la madrugada de este lunes, personal de la Comisaría Séptima aprehendió a un hombre de 28 años acusado de haber sustraído varias bicicletas tras saltar la reja perimetral de una vivienda en la zona de Della Paolera al 2200.

El hecho se registró luego de un llamado al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en el lugar. Al llegar al cruce de María Curie y Pirán, los efectivos interceptaron al sospechoso cuando intentaba huir con dos bicicletas, una rodado 16 y otra rodado 20, que habían sido robadas de la vivienda mencionada.

Durante la requisa, el imputado además llevaba una bicicleta rodado 29 de la cual no pudo acreditar su procedencia.

La UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Leandro Arévalo, dispuso la aprehensión inmediata del sujeto, quien cuenta con antecedentes penales por infracciones a la Ley 23.737, al Decreto Ley 8031/73, a los artículos 205 y 239 del Código Penal en el marco del DNU 297/20 (COVID-19) y por robo en grado de tentativa.

El hombre fue notificado de la formación de causa por el delito de hurto agravado por escalamiento y posteriormente trasladado a sede judicial para declarar.

