Un hombre de 50 años fue aprehendido en la madrugada de este jueves en Avenida Independencia al 3900, luego de ser identificado por personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) como el autor de un foco ígneo en un camión Iveco que estaba estacionado unas cuadras antes.

El sujeto, que se trasladaba a bordo de un colectivo de la línea 591, fue interceptado por el Comando de Patrullas y entre sus pertenencias le secuestraron dos encendedores.

La intervención quedó a cargo de la UFI Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, quien dispuso imputar al detenido por el delito de Daño y su traslado al Palacio de Tribunales.

El hecho se registró cerca de la medianoche y no se reportaron heridos ni mayores daños materiales más allá del foco ígneo ocasionado sobre cajones de verdura que se encontraban en la caja del camión.

