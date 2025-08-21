Detuvieron a un hombre por provocar un incendio en un camión estacionado
El hecho quedó registrado en las cámaras del COM. El sujeto fue atrapado a bordo de un colectivo de línea.
Un hombre de 50 años fue aprehendido en la madrugada de este jueves en Avenida Independencia al 3900, luego de ser identificado por personal del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) como el autor de un foco ígneo en un camión Iveco que estaba estacionado unas cuadras antes.
El sujeto, que se trasladaba a bordo de un colectivo de la línea 591, fue interceptado por el Comando de Patrullas y entre sus pertenencias le secuestraron dos encendedores.
La intervención quedó a cargo de la UFI Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De La Canale, quien dispuso imputar al detenido por el delito de Daño y su traslado al Palacio de Tribunales.
El hecho se registró cerca de la medianoche y no se reportaron heridos ni mayores daños materiales más allá del foco ígneo ocasionado sobre cajones de verdura que se encontraban en la caja del camión.
