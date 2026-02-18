El procedimiento fue realizado por personal de la División Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) 13, que durante una recorrida preventiva detectó una camioneta Volkswagen Amarok circulando sin chapas patente en la zona de Solís y avenida Peralta Ramos. Al intentar identificar al conductor mediante señales lumínicas y sonoras, este no acató la orden y continuó su marcha hacia el centro.

Tras un seguimiento controlado, el vehículo fue interceptado en avenida Independencia y Almafuerte. El conductor manifestó no tener consigo DNI ni licencia de conducir y solo presentó la documentación del rodado, que no registraba impedimentos legales.

Sin embargo, al consultar el sistema informático se constató que sobre el hombre pesaba una inhabilitación judicial para conducir en el marco de una causa por lesiones culposas, dispuesta por el Juzgado Correccional N° 5 de Mar del Plata, vigente desde el 9 de febrero de 2026.

Intervino la UFI N° 11, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, que dispuso la formación de causa por quebrantamiento de inhabilitación judicial (artículo 281 bis del Código Penal), el secuestro del vehículo por parte de Tránsito municipal y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

