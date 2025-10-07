Un hombre de 28 años fue detenido durante la madrugada de este martes en una vivienda del barrio Autódromo, acusado de amenazar y agredir físicamente a su pareja, una mujer de 44 años.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 3.30, cuando personal del Comando de Patrullas acudió al lugar tras un llamado a la Central de Emergencias 911. Según el parte policial, el hombre había mantenido una fuerte discusión con la víctima y llegó a envolverle un pantalón alrededor del cuello, impidiéndole gritar.

La mujer logró pedir auxilio y los vecinos alertaron a las autoridades, que inmediatamente acudieron al domicilio y aprehendieron al agresor.

Ads

Tras el episodio, la víctima solicitó medidas cautelares de restricción de acercamiento y exclusión del hogar, amparada por la Ley 12.569 de protección contra la violencia familiar.

Intervino la UFI de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de la agente fiscal Dra. Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación al imputado de la formación de causa por el delito de Amenazas y su posterior traslado a sede judicial.

Ads

Puede interesarte