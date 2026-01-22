Un hombre de 28 años fue aprehendido luego de amenazar con un arma de fuego al conductor de una moto, tras un incidente de tránsito ocurrido en la zona de Sarmiento y Quintana.

Ads

Según informaron fuentes policiales, el motociclista denunció que, luego de una discusión vial, el conductor de un automóvil Chevrolet Celta blanco lo apuntó con un arma. Ante el llamado al 911, personal del Comando de Patrullas inició un seguimiento del vehículo y logró interceptarlo en el cruce de Sarmiento y Alvarado.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola semiautomática Glock 19, con 15 municiones y un cargador vacío. El imputado exhibió una credencial de legítimo usuario del arma.

Ads

Intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de amenazas agravadas con arma de fuego y otorgó la libertad al acusado en los términos del artículo 161 del Código Procesal Penal.

Puede interesarte

Ads