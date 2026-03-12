Un hombre de 31 años fue aprehendido hoy por personal policial del Destacamento HIGA en el predio del Hospital Interzonal General de Agudos, acusado de sustraer pertenencias a otro hombre tras una discusión.

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El hecho ocurrió cuando la víctima, también de 31 años, manifestó a los efectivos que momentos antes había mantenido una discusión verbal con el imputado, quien posteriormente le robó distintos objetos.

Tras tomar conocimiento de la situación, el personal policial inició la búsqueda del sospechoso. Al advertir la presencia de los efectivos, el hombre emprendió la fuga a pie.

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Luego de una breve persecución, el sujeto fue interceptado en inmediaciones de Solís 9900. El aprehendido fue identificado como un hombre que se encuentra en situación de calle.

En el hecho intervino la Unidad Fiscal de Instrucción de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión del imputado, la notificación de la formación de la causa por hurto, la realización de las actuaciones de rigor y su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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