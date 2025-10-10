Un hombre de 36 años fue detenido hoy en la zona de boleterías de la Terminal de Omnibus, tras ser señalado por una mujer como el autor de un robo en el interior de un micro proveniente de Junín.

Personal policial perteneciente al Destacamento Ferroautomotor, junto a efectivos de la Policía Federal, acudieron al llamado de la víctima, de 57 años, quien pedía auxilio mientras sujetaba al acusado.

Según su denuncia, el hombre le había hurtado dinero en efectivo arriba de un colectivo que llegó a Mar del Plata en el marco del fin de semana largo. Tras una requisa de los agentes, se le secuestró entre sus prendas $613.600 en efectivo.

Una vez que el aprehendido no pudo acreditar la preexistencia del dinero, se procedió a su detención en una causa de la que tomó intervención la fiscal de flagrancia Mariana Baqueiro, quien dispuso se labren actuaciones de rigor por el delito de “tentativa de hurto” y se lo remita a la Unidad Penal N°44.

