Un hombre de 30 años fue detenido este sábado en Mar del Plata acusado de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización y portación ilegal de arma de fuego de guerra, tras un operativo realizado por efectivos de la Comisaría Tercera.

El procedimiento tuvo lugar en el asentamiento “Pescadores”, cuando el personal policial observó a un sujeto armado. Tras una corta persecución, lograron reducirlo e incautar una pistola semiautomática calibre .380 con ocho cartuchos intactos, siete envoltorios con clorhidrato de cocaína, $56.900 en efectivo y un teléfono celular Motorola.

La UFI de Estupefacientes, a cargo de la Dra. Daniela Ledesma, dispuso la notificación de los delitos correspondientes y el traslado del detenido a la Unidad Penal N° 44, además del secuestro de los elementos hallados.

