Un hombre a bordo de una moto fue detenido con 57 envoltorios de cocaína y un revolver en las inmediaciones de Coronel Suárez y Maipú, barrio Malvinas Argentinas

Según fuentes policiales, el sujeto trató de darse a la fuga al notar la presencia de la Prefectura Naval Argentina, sin embargo, fue atrapado a las 15 cuadras en un operativo cerrojo en colaboración con personal de la UTOI.

El imputado, de 44 años, tenía en su poder un arma de fuego tipo revolver marca COLT calibre 38 cargada con tres municiones y un nylon con drogas que arrojó positivo para cocaína con un pesaje total de 15.57 gramos. Asimismo, en la requisa secuestraron un celular color negro y 48.600 pesos en efectivo.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo del Dr. Berlingeri, dispuso la aprehensión del imputado y su presentación a la sede fiscal con carátula por tenencia ilegal de estupefacientes, infracción art 14 de la Ley 23737 y portación ilegal de arma de guerra.

