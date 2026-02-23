El procedimiento se inició cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas fue alertado sobre la presencia de un grupo de personas en el playón de estacionamiento. Según el aviso, uno de ellos llevaba un objeto con apariencia de arma de fuego.

Ads

Al dirigirse al sector señalado, los efectivos identificaron a un individuo que adoptó una actitud hostil. Durante la requisa, hallaron en el interior de una mochila un arma de fabricación casera tipo “tumbera”, de aproximadamente 35 centímetros, apta para el disparo y con un cartucho calibre 12 en su interior.

El arma fue secuestrada y se dio intervención a la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de causa por portación ilegal de arma de guerra y el traslado del imputado a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

Ads

Puede interesarte

Ads