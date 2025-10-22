Un hombre de 45 años fue arrestado este martes en el centro de Mar del Plata luego de protagonizar una confrontación entre cuidacoches y negarse a acatar las órdenes policiales.

El hecho ocurrió en la zona de calle Salta, entre 3 de Febrero y 11 de Septiembre, cuando una denuncia ingresó al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) alertando sobre una pelea en la vía pública.

Personal policial del servicio Pol.Ad, junto a la Patrulla Municipal, acudió al lugar y encontró al individuo causando disturbios. Al ser identificado, el hombre adoptó una actitud hostil hacia los efectivos, negándose a deponer su conducta.

Ante esta situación, se procedió a su arresto y se iniciaron actuaciones por infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73, que contemplan sanciones por desórdenes y resistencia a la autoridad.

La causa quedó a cargo del Juzgado Correccional N° 4, cuyo titular es el Dr. Pedro Federico Hooft.

