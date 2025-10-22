Detuvieron a un cuidacoches por causar disturbios y resistirse a la autoridad en el centro de Mar del Plata
El conflicto inició con una pelea que fue detectada por las cámaras del COM.
Un hombre de 45 años fue arrestado este martes en el centro de Mar del Plata luego de protagonizar una confrontación entre cuidacoches y negarse a acatar las órdenes policiales.
El hecho ocurrió en la zona de calle Salta, entre 3 de Febrero y 11 de Septiembre, cuando una denuncia ingresó al Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) alertando sobre una pelea en la vía pública.
Personal policial del servicio Pol.Ad, junto a la Patrulla Municipal, acudió al lugar y encontró al individuo causando disturbios. Al ser identificado, el hombre adoptó una actitud hostil hacia los efectivos, negándose a deponer su conducta.
Ante esta situación, se procedió a su arresto y se iniciaron actuaciones por infracción a los artículos 74 y 78 del Decreto Ley 8031/73, que contemplan sanciones por desórdenes y resistencia a la autoridad.
La causa quedó a cargo del Juzgado Correccional N° 4, cuyo titular es el Dr. Pedro Federico Hooft.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión