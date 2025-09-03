Un adolescente de 17 años fue aprehendido en la madrugada de este miércoles en el centro de Mar del Plata, acusado de intentar sustraer una bicicleta que se encontraba asegurada en la vía pública.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 00:30, cuando un operador del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) observó a dos sujetos intentando cortar el candado de una bicicleta en la intersección de avenida Colón e Hipólito Yrigoyen.

De inmediato, un móvil del Comando de Patrullas se dirigió al lugar y, tras un operativo en calle La Rioja entre Colón y Brown, logró detener a uno de los implicados, mientras que el segundo sujeto logró escapar.

Ads

Puede interesarte

El joven detenido, de 17 años, quedó a disposición de la fiscal Mariana Baqueiro, titular del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, quien ordenó que se lo notifique de la formación de causa y dispuso su alojamiento en el Centro Especializado de Aprehensión.

Ads