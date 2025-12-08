Personal del Grupo de Prevención Motorizada detuvo a seis jóvenes acusados de intentar robar un motovehículo en plena vía pública y circular en motocicletas con irregularidades.

Según la información policial, todo comenzó cuando un llamado al 911 alertó que en la intersección de Nápoles y Bermejo, un grupo de sujetos en tres motos rodeó a dos hombres de 62 y 63 años, que se movilizaban a bordo de una Suzuki 150cc. Los agresores los habrían amedrentado con lo que parecía ser un arma de fuego, intentando sustraerles el rodado. El robo no se concretó gracias a la activación de una alarma vecinal, que provocó la huida de los sospechosos.

Minutos más tarde, en Gaboto al 5000, los efectivos lograron interceptar tres motovehículos bi-tripulados. En poder de uno de los jóvenes, de 16 años, secuestraron una réplica de pistolón. Al inspeccionar los rodados, constataron que una Honda Wave negra presentaba numeración de motor suprimida, mientras que las otras motocicletas —una Gilera Smash y una Motomel C150 roja— carecían de chapa patente.

Los aprehendidos son seis hombres: dos de 17 años, uno de 16, uno de 18, uno de 21 y uno de 26 años. Además de los tres motovehículos y el arma simulada, fueron incautados dos teléfonos celulares pertenecientes a los implicados.

La Fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1, a cargo de la Dra. Mariana Baqueiro, dispuso la notificación de la formación de causa por tentativa de robo calificado por ser cometido en poblado y en banda, con uso de arma, y encubrimiento. Los mayores fueron trasladados a la Unidad Penal Nº 44 de Batán, mientras que los menores quedaron alojados en el Centro Especializado de Aprehensión.

