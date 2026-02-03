Dos personas fueron aprehendidas este lunes por la tarde en el marco de un procedimiento policial realizado en el centro de Mar del Plata, acusadas de robo agravado en grado de tentativa en un shopping ubicado sobre la peatonal San Martín.

El procedimiento fue llevado adelante por personal policial afectado al operativo “Sol a Sol”, luego de que se alertara sobre una confrontación en la intersección de las calles Santiago del Estero y San Martín. Al arribar al lugar, los efectivos constataron una discusión entre dos hombres. Uno de ellos manifestó que una mujer había sustraído mercadería de su lugar de trabajo, el Mumu Shopping, ubicado en San Martín 2463.

A partir de esa situación, la Policía procedió a la aprehensión de un hombre de 27 años y una mujer de 30, a quienes se les secuestraron diversos elementos presuntamente sustraídos, entre ellos carteras, perfumes, conjuntos de bebé, una billetera y bijouterie con etiquetas colocadas.

Según las averiguaciones realizadas, los imputados habrían intentado sustraer mercadería de distintos comercios de la zona, entre ellos Mundo Girl, Mumu, Todo Moda y The Baby Shop.

El damnificado, un hombre de 33 años, sufrió un golpe en uno de sus ojos durante la confrontación con el imputado masculino.

En la causa interviene la Fiscalía de Flagrancia, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien dispuso la notificación de la formación de causa por el delito de robo agravado en grado de tentativa. Asimismo, ordenó el traslado del imputado masculino a la Unidad Penal N° 44 y de la imputada femenina a la Unidad Penal N° 50, ambas pertenecientes al complejo penitenciario de Batán.