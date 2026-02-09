El hecho ocurrió alrededor de las 20.45, cuando personal de seguridad del centro comercial alertó a la Policía sobre la retención de dos sospechosas que habrían sustraído mercadería de distintos negocios. Los efectivos llegaron al lugar en el marco del Operativo Sol a Sol y constataron la situación.

Según se informó, las mujeres fueron sorprendidas dentro de un local de indumentaria: una ocultaba prendas entre sus pertenencias mientras la otra distraía al personal. Al revisar lo que llevaban, se encontraron productos de al menos tres comercios del paseo, entre ellos indumentaria, accesorios y cosméticos.

Los locales afectados, Todo Moda, Get The Look y Trip, reconocieron la mercadería, cuyo valor total supera el millón de pesos. Además, uno de los comercios aportó imágenes de cámaras de seguridad que registraron la maniobra.

Las detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de Mar del Plata, a cargo del fiscal Facundo De la Canale, quien ordenó la formación de causa por hurto, hurto reiterado y tentativa de hurto, y su traslado a sede judicial.

