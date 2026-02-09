Paseo Aldrey

Sin habilitación y con protocolos: ¿Cómo fue la apertura de los shoppings en Mar del Plata?

Con capacidad reducida, y en formato galería, centros comerciales recibieron este jueves sus primeros clientes luego de un mes cerrados. Indicaron que se trata de una "medida extraordinaria" basada en la necesidad de trabajar. El resto abrirá de cara al fin de semana.