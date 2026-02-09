Detuvieron a dos mujeres por una serie de robos en un reconocido shopping
Dos mujeres de 62 y 30 años fueron detenidas el sábado por la noche acusadas de cometer robos en varios locales comerciales del Paseo Aldrey.
Dos mujeres de 62 y 30 años fueron detenidas el sábado por la noche acusadas de cometer robos en varios locales comerciales del Paseo Aldrey.
Con capacidad reducida, y en formato galería, centros comerciales recibieron este jueves sus primeros clientes luego de un mes cerrados. Indicaron que se trata de una "medida extraordinaria" basada en la necesidad de trabajar. El resto abrirá de cara al fin de semana.