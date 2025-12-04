Dos hombres fueron aprehendidos durante la madrugada de este jueves en Jacinto Peralta Ramos y Ortiz de Zárate, luego de que personal de Prefectura Naval Argentina los sorprendiera realizando un intercambio de pequeños objetos en la vía pública.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los uniformados, ambos intentaron abordar un vehículo Chevrolet Ónix gris, pero fueron rápidamente identificados. Durante la requisa, al hombre de 30 años le secuestraron 14 envoltorios de nylon con cocaína —unos 12 gramos—, 13 envoltorios de cannabis sativa —45 gramos—, tres teléfonos celulares y $75.900 en efectivo.

En tanto, al segundo imputado, de 36 años, le incautaron 8 envoltorios de marihuana —15 gramos—, 2 envoltorios de cocaína —1 gramo— y $80.200 en billetes.

La fiscal Daniela Ledesma, titular de la UFI de Estupefacientes, fue puesta en conocimiento del procedimiento y ordenó la notificación de la formación de causa a ambos individuos por el delito de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, disponiendo además su traslado a sede judicial.

