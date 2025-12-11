Un joven señalado como el autor de amenazas contra el presidente Javier Milei fue detenido este miércoles por efectivos de la Policía Federal en el partido bonaerense de La Matanza.

Fuentes policiales que el procedimiento lo llevó a cabo el personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), tras una investigación que se inició en redes sociales a comienzos de septiembre pasado.

Todo arrancó cuando la División Seguridad Presidencial de la PFA remitió un correo electrónico a la División Delitos Constitucionales de la misma fuerza, alertando sobre un usuario de una reconocida red social que operaba bajo el pseudónimo “Martiancorp”.

Dicho perfil había publicado: “El 8 de septiembre voy a matar al presidente de Argentina conocido como Javier Milei. Guarden este post, esto quedará para la historia de Twitter y de internet. Seré una leyenda”.

A partir de esta denuncia y con la intervención del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 12, a cargo de Julián Ercolini, Secretaría número 24 de María del Pilar Cavallero, se ordenó a la División Delitos Constitucionales profundizar las tareas para identificar al responsable del mensaje.

Los investigadores realizaron diversas tareas de campo y análisis de datos que permitieron establecer que un joven argentino de 21 años administraba la cuenta desde la cual se emitieron las amenazas.

También se determinó un domicilio ubicado en la calle Velazco, en González Catán, donde se registraron las señales de IP asociadas a los dispositivos utilizados.

Con los elementos recolectados, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 1 de Morón, a cargo de Martín Alejandro Ramos, Secretaría número 2 de Germán Andrés Cancela, ordenó el allanamiento del inmueble, operativo durante el cual se concretó la detención del sospechoso.

En el procedimiento también se secuestraron una CPU, un router, un teléfono celular y otros elementos de interés para la causa.

El detenido, junto con los dispositivos incautados, quedó a disposición de la justicia por el delito de Amenazas.