Un joven de 25 años fue aprehendido durante la madrugada del lunes tras ser señalado por una vecina como el responsable de ingresar a su patio en una vivienda ubicada en Formosa al 4200. Según el relato de la víctima, al pedir auxilio el intruso huyó rápidamente acompañado por otros dos jóvenes que lo esperaban en la vereda. Un vecino aportó las descripciones gracias a las imágenes de su cámara de seguridad.

Con esos datos, efectivos del Comando de Patrullas y de la Comisaría Segunda desplegaron un operativo cerrojo que permitió detener al sospechoso mayor en 14 de Julio y Juan José Paso, mientras que los otros dos implicados —adolescentes de 15 y 14 años— fueron demorados en 20 de Septiembre y Matheu, y en Funes y Juan José Paso, respectivamente.

El Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, a cargo del fiscal Yáñez Urrutia, dispuso la entrega de los menores a sus progenitores. En tanto, la Fiscalía de Flagrancia —con el fiscal Eduardo Layus de turno— ordenó notificar al joven de 25 años de la formación de causa por violación de domicilio, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, y su traslado a sede judicial.

