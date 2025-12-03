Un joven de 20 años fue detenido en la noche del martes en el barrio Las Américas luego de ser encontrado ensangrentado y portando una cuchilla de grandes dimensiones. Está acusado de amenazar a su hermana y de haber participado instantes antes en un asalto cometido junto a otros tres cómplices.

El hecho se inició a raíz de un llamado al 911 que alertó sobre un sujeto armado en José Martí al 3800. Personal de la Comisaría Quinta arribó al lugar y encontró al joven con una cuchilla tipo carnicería —de mango blanco con manchas hemáticas y una hoja de unos 40 centímetros—, por lo que procedieron a reducirlo, esposarlo y secuestrar el arma blanca.

La víctima, una mujer de 26 años, explicó que se trataba de su hermano, quien la había amenazado minutos antes. Durante la intervención policial, se constató además que el mismo individuo había participado recientemente en un asalto ocurrido en Cabo Corrientes y Gianelli, donde un hombre de 52 años fue interceptado por cuatro atacantes que le sustrajeron una bicicleta rodado 26 de color rosa y blanca antes de escapar.

El fiscal de Flagrancia, Eduardo Layus, ordenó la notificación del detenido por amenazas agravadas y robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, y dispuso su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batá

