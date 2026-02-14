Un hombre de 34 años fue aprehendido tras ingresar de manera ilegal a una casa, causar daños y amenazar a sus ocupantes. El hecho ocurrió en un domicilio de la calle Las Heras al 4300, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un episodio violento. Al llegar, el personal de la Comisaría Segunda, con apoyo de efectivos de Caballería, entrevistó a las víctimas, quienes confirmaron que el sujeto había entrado sin permiso, ocasionado daños y proferido amenazas antes de escapar.

Tras un operativo de rastrillaje en la zona, el hombre fue localizado en las inmediaciones de la calle Sarmiento al 4300 y puesto a disposición de la justicia.

La UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. Sánchez, dispuso la formación de la causa por los delitos de violación de domicilio, amenazas agravadas y daños, y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

