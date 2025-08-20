Mediante un comunicado, desde el bloque de concejales de Unión por la Patria (UxP) denunciaron que el Cementerio Parque “atraviesa una situación crítica que se ha transformado en símbolo del abandono y la desidia del gobierno de Guillermo Montenegro”, al asegurar que “los fondos no fueron ejecutados y los vecinos se encuentran con un espacio deteriorado, indigno y doloroso”.

De acuerdo al texto de la oposición, “durante el año pasado el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) proyectó una partida de $140 millones para las obras de puesta en valor en los cementerios municipales, aunque nunca se realizaron y en lo que va de 2025 no hubo inversión y las mejoras brillan por su ausencia”.

“Mientras tanto, el crematorio municipal continúa fuera de servicio hace más de dos años, obligando a las familias a recurrir al sector privado u otras localidades vecinas en uno de los momentos más difíciles de sus vidas, sumado a los altos costos que implica”, advirtieron.

En la misma línea, remarcaron que “el deterioro es visible: nichos rotos y ataúdes a la vista, techos con filtraciones, columnas oxidadas, luminarias rotas, baños inutilizables, pasillos inundados y palomas anidando en estructuras funerarias”, a la vez que alertaron que se trata de “una postal de abandono que duele a quienes visitan a sus seres queridos y que refleja la ausencia de gestión del Ejecutivo municipal”.

Por esos motivos, los concejales de UxP, Valeria Crespo y Diego García, presentaron distintos expedientes solicitando información y explicaciones, de acuerdo al comunicado. Detallaron que en febrero de 2024 presentaron un pedido de informes sobre el plan de obras y el estado del crematorio, en enero pasado una comunicación para conocer medidas de control y mantenimiento en el predio, y este agosto un nuevo proyecto reclamando detalles sobre las partidas asignadas y las obras a realizar.

No obstante, manifestaron que “ninguno de estos pedidos fue respondido en tiempo y forma por el gobierno de Montenegro”.

“No se trata de una falla administrativa, sino de una grave indiferencia frente a las necesidades reales de la ciudadanía. La desidia de este gobierno municipal es evidente”, concluyeron los ediles.

