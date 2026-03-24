Se informó que un hombre de 28 años aprehendido esta madrugada tras intentar robar una moto, huir por viviendas linderas y lesionar a un policía, en un procedimiento realizado en la zona de Italia al 700, había aportado identidades falsas y registraba múltiples pedidos de captura vigentes.

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El hecho se inició cuando efectivos de distintas dependencias interceptaron al sujeto luego de que intentara sustraer una moto estacionada. El rodado presentaba daños en su estructura, particularmente en la pechera y el cableado, producto de la maniobra delictiva.

Durante la fuga, el individuo ingresó a una vivienda ubicada en Ayacucho al 4500, donde provocó la rotura de cañerías de agua tras escalar muros y desplazarse por techos linderos. Finalmente, fue reducido en el fondo del inmueble.

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En el procedimiento, una sargento del Comando de Patrullas resultó lesionada en su muñeca y antebrazo izquierdo, luego de que el imputado cayera sobre su brazo durante el forcejeo, por lo que debió recibir asistencia médica en un centro de salud.

En un primer momento, el aprehendido se identificó con datos falsos. Sin embargo, a partir de tareas del Gabinete Técnico Operativo -que incluyeron consultas en bases de datos públicas, redes sociales y verificación mediante el sistema OTIP- se logró establecer su verdadera identidad.

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De esta manera, se constató que el sujeto tenía múltiples requerimientos judiciales activos: un pedido de captura por robo agravado por el uso de arma de fuego, una investigación por extorsión o chantaje requerida, un pedido de paradero en una causa por robo y lesiones leves, entre otras causas.

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Asimismo, se estableció que el imputado había utilizado previamente otra identidad vinculada a una persona fallecida en un hecho de robo ocurrido en diciembre de 2025 en jurisdicción de la Comisaría Segunda, lo que refuerza la hipótesis de un uso sistemático de identidades falsas para evadir a la Justicia.

Las actuaciones fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, así como de los magistrados intervinientes en las distintas causas, quienes avalaron el procedimiento y continúan con las diligencias correspondientes.