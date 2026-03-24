identidad falsa

Detenido que lesionó a una policía tenía pedidos de captura vigentes y antecedentes por extorsión
El hecho por el que fue perseguido ocurrió esta madrugada en la zona de Italia al 700. Había intentado robar una moto y huyó por los techos.
El hecho por el que fue perseguido ocurrió esta madrugada en la zona de Italia al 700. Había intentado robar una moto y huyó por los techos.
Marina Fernanda Aragunde fue raptada el 1° de febrero de 1995 de su casa, en Marcos Paz. A principios de abril, y gracias a las publicaciones en redes sociales, la joven de 28 años encontró a su madre biológica. "Me secuestraron y me vendieron. En Migraciones de Mar del Plata se compró una identidad