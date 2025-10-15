La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad, el Cuerpo de Patrulla Municipal (CPM) y la Dirección de Tránsito- continúa sus operativos en distintos barrios de la ciudad de la ciudad.

Ads

El objetivo de este accionar es garantizar el orden en la vía pública, reducir los accidentes de tránsito, prevenir el uso indebido de las motos y frenar conductas indebidas o delictivas vinculadas a estos vehículos.

En ese sentido, este martes a la tarde, personal policial detectó un motovehículo sospechoso y dio aviso inmediato a los operadores del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) quienes iniciaron el seguimiento por las cámaras.

Ads

Tras una persecución, en la que los agentes indicaban sentido de fuga y por calles en contramano en zona céntrica, lograron interceptar al conductor, quien poseía pedido de captura activo y circulaba en un rodado con pedido de secuestro.

Hay que remarcar que -en el trayecto- el fugitivo atropelló a un agente de Tránsito, el cual fue asistido rápidamente. La persecución finalizó en la intersección de Moreno y Olazábal, donde el sospechoso perdió el control y cayó del motovehículo.

Ads

Por otro lado, desde el Municipio informaron que -en lo que va de octubre- ya se secuestraron un total de 212 motos por diversas infracciones a la normativa vigente. Cabe recordar que estos operativos forman parte de una política sostenida de la gestión municipal, que busca garantizar el cumplimiento de las normativas vigentes, reforzar la seguridad y promover la convivencia en el espacio público.

Puede interesarte