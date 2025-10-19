El doctor Francisco Von Stecher, jefe de la Unidad Mamaria del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC) “Norberto Quirno”, dialogó en Radio Mitre con María Isabel Sánchez y explicó por qué en oncología se habla de “supervivencia” en lugar de “curación”.

“Es un tema álgido, sin dudas. Muchas veces tratamos de evitarlo en la consulta, pero lo cierto es que cuando hablamos de evidencia científica, los tratamientos siempre se expresan en términos de porcentajes de supervivencia. Es muy difícil decirle a un paciente que está curado, especialmente en el cáncer de mama, que puede reaparecer incluso 20 o 25 años después del diagnóstico inicial. Por eso, el seguimiento debe ser de por vida”, sostuvo.

En cuanto a la prevención, Von Stecher señaló que los controles deben comenzar a los 20 años con el examen clínico, mientras que a partir de los 40 se recomienda realizar una mamografía anual. “En pacientes con antecedentes, el seguimiento debe personalizarse de acuerdo al tipo de tumor y los resultados de los estudios, que a veces incluyen ecografía o resonancia”, indicó.

El especialista también resaltó la importancia del autoexamen: “Conocer la propia mama es fundamental para detectar cambios. Lo ideal es hacerlo frente a un espejo y consultar inmediatamente si se nota alguna alteración”.

Finalmente, recordó que no existe una prevención absoluta, pero sí es posible reducir el riesgo con hábitos saludables: “Evitar el tabaquismo, moderar el consumo de alcohol, mantener una alimentación equilibrada y realizar actividad física son medidas sencillas que ayudan a disminuir la posibilidad de desarrollar la enfermedad”.

