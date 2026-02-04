La productora Destino Arena, encabezada por Fernando García Castellanos, fue reconocida con tres nominaciones a los Premios Estrella de Mar, uno de los galardones más importantes de la temporada de verano marplatense. Las distinciones destacan la diversidad, la calidad y el impacto de sus producciones musicales en la ciudad.

Ads

Fernando García Castellanos junto a Luck Ra el 29 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas.

Entre las nominaciones se encuentra Mejor After, por la presentación del reconocido DJ internacional Paco Osuna, un evento que se consolidó como uno de los encuentros más destacados de la temporada electrónica. Además, Luck Ra fue nominado en el rubro Música Tropical y Cuarteto, reafirmando el alcance de la productora en géneros masivos.

Ads

La tercera nominación corresponde a Mejor Producción Musical, categoría en la que Destino Arena compite por la realización de shows protagonizados por figuras de primer nivel como Franky Rizardo, Deborah De Luca, Paco Osuna y Luck Ra, una combinación que refleja la amplitud de estilos que caracteriza a la productora.

La versatilidad de géneros que impulsa Destino Arena (que abarca desde la música electrónica hasta el cuarteto y la música tropical) la posiciona hoy como una de las productoras más activas y emprendedoras de Mar del Plata, con una agenda sostenida de eventos de gran convocatoria.

Ads

Este liderazgo se verá reforzado en los próximos meses con la producción del espectáculo de Soda Stereo, previsto para el 3 de abril, una apuesta de gran envergadura que confirma la consolidación de Destino Arena como un actor central en la escena cultural y musical de la ciudad.