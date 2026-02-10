Destino Arena obtuvo un importante premio en los Estrella de Mar, por la producción del show de Luck Ra, un reconocimiento que confirma su crecimiento sostenido dentro de la industria musical y su participación en algunas de las propuestas más relevantes del país.

El galardón no solo destacó el trabajo técnico y artístico realizado en la puesta en escena del artista cordobés, sino que también consolidó a Arena como un actor clave en las grandes producciones musicales, abriendo una nueva etapa de proyectos de alto impacto.

En ese marco, la productora ya se encuentra trabajando de lleno en lo que será el evento musical más importante del año: el espectáculo inmersivo de Soda Stereo, previsto para el próximo 3 de abril. Se trata de una propuesta tecnológica inédita que buscará recrear la experiencia del legendario trío argentino.

A través de tecnología de última generación, el show permitirá revivir la obra y el espíritu de Gustavo Cerati, Charly Alberti y Zeta Bosio, en una experiencia sensorial diseñada para emocionar tanto a nuevas generaciones como a los seguidores históricos de la banda.

Con este nuevo desafío, Destino Arena reafirma su presente y proyecta su futuro en la cima de la producción musical, combinando innovación, memoria colectiva y espectáculos de gran escala que marcan un antes y un después en la escena cultural.