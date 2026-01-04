El Puerto de Mar del Plata tendrá una importancia estratégica en el inicio de la zafra de Calamar Illex 2026, campaña para la cual la mayoría de la flota potera realizó su parada biológica y zarpa desde la terminal local. Con casi 30 buques que ya partieron y otros 15 próximos a hacerlo, se puso en marcha una temporada que a nivel nacional involucra a unas 75 embarcaciones, la mayoría amarradas en el puerto marplatense.

Ads

El presidente del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, Marcos Gutiérrez, subrayó que “es un momento importante para la industria y nuestra terminal porque durante el año pasado desembarcaron en estos muelles más de la mitad del total de las capturas logradas y para esta temporada las proyecciones son superadoras”.

Recordó además que la última zafra registró 180 ingresos de buques y el desembarco de unas 100.000 toneladas de calamar, destinadas tanto al mercado interno como a la exportación. “El rendimiento de este último año fue un 40% superior al de 2024”, señaló, y remarcó que esa actividad genera demanda de estiba, transporte y otros servicios que representan ingresos económicos para la ciudad.

Ads

Puede interesarte

El Puerto de Mar del Plata aporta más del 60% de la flota potera que inicia este nuevo período de captura, cuya actividad comenzará formalmente el 7 de enero, con operaciones al sur del paralelo 44°S.

El titular del Consorcio también destacó el plan integral de trabajo que se viene desarrollando, que incluyó un dragado de mantenimiento durante casi ocho meses, realizado con recursos propios. Esta intervención permitió garantizar condiciones óptimas para la operatoria de la flota potera y de embarcaciones de mayor porte.

Ads

“La mayor parte de la flota potera que opera en el país eligió el Puerto de Mar del Plata para realizar su parada biológica”, puntualizó Gutiérrez, quien agregó que durante ese período se generó una importante demanda de servicios de mantenimiento, reparaciones y aprovisionamiento, lo que implicó movimiento económico y generación de mano de obra local.