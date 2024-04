El “Martín Fierro” de los emprendedores se vivió anoche en la Mansión del Four Seasons, en un clima de euforia por el crecimiento del talento local y proyectos disruptivos. Con la presencia de empresarios y funcionarios, se eligieron a los representantes argentinos que competirán en el próximo “Mundial” y el encuentro dejó una “perlita”.

Los seleccionados en la categoría “master” fueron Daniel y Christian Otero, fundadores de la cadena de heladerías Lucciano’s. Padre e hijo empezaron en 2011 con un local en Mar del Plata y se encaminan a terminar 2024 con 100 sucursales en el mundo.

La filial de la firma de auditoría y consultoría E&Y participa desde hace 14 años de la competencia global EY World Entrepreneur of the Year, donde “el emprendedor del año” se mide contra contrincantes de 60 países en este certamen que la big four realiza cada junio en Mónaco.

Políticos y empresarios en EY Entrepreneur of the Year 2024

Por su prestigio, la premiación reunió a figuras del Gobierno y el sector, como el ministro del Interior, Guillermo Francos; el economista Carlos Melconian; el médico científico y diputado de la UCR Facundo Manes; y el ex secretario de Cultura, Jorge Asís; además de referentes del ecosistema, como María Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor. También asistieron miembros del jurado independiente.

En menos de dos meses, los Otero viajarán al exclusivo principado europeo para intentar traer por segunda vez el título que, hasta ahora, el país solo alcanzó en 2022 con Gastón Taratuta, CEO y fundador de Aleph, holding de publicidad digital que se convirtió en ‘unicornio’, denominación otorgada a empresas valuadas en más de US$ 1.000 millones. La compañía está en más de 90 países y tiene 30 clientes, entre ellos, Meta, TikTok, X (exTwitter), Google, Microsoft, Spotify y Uber.

Los Otero fueron designados por un comité compuesto en esta edición por Daniel Novegil –actual miembro del Consejo Directivo y exvicechairman y ex CEO de Ternium–, Gustavo Grobocopatel –fundador y presidente de Los Grobo–, Marcelo Mindlin –fundador y presidente de Pampa Energía–, Hugo Sigman –dueño del laboratorio Insud–, Carlos Miguens –accionista mayoritario de la minera Patagonia Gold y expropietario de Cervecería Quilmes–, Santiago del Sel –director externo del fondo Continental Equity Holdings–, el emprendedor y tecnólogo Santiago Bilinkis, el economista Miguel Kiguel, el analista político Sergio Berensztein, Clarisa Stol –managing director de la firma Sellside Group y de Fondo de Inversión en Tierras– y la ex senadora nacional y cofundadora de Endeavor, María Eugenia Estenssoro.

A su vez, Hernan Kazah presidirá el jurado mundial. Es managing partner y cofundador de Kaszek Ventures, el principal fondo de venture capital de América Latina que creó con su socio Nicolás Szekazy, ambos integrantes del equipo fundador de Mercado Libre, junto con Marcos Galperin, hace más de dos décadas.

Fernando Paci, country managing partner de EY Argentina –quien asumió en el cargo en enero–, resaltó que “más que nunca, los que no se dan por vencidos están reinventando a través de la innovación”. “Los emprendedores demuestran que lo único que no cambia para ellos es el permanente espíritu de superación y foco en la constante disrupción, aun en las condiciones más adversas”, apuntó con relación al contexto.

Los planes de Lucciano’s

“Empezamos el proyecto hace 13 años, con todos los inconvenientes que implica para una empresa del Interior acceder a los mercados. Quisimos ser innovadores en una industria milenaria. Hoy, más de 10 millones de clientes nos visitan por año. Estamos en cinco países y queremos cerrar el año en 10. Tenemos 90 locales”, destacó Daniel. Christian consideró que “con pasión, el talento puede conquistar al mundo” y sumó: “Es una motivación para seguir, vamos a ser parte de una lista de emprendedores que admiramos”.

Lucciano’s acaba de llegar a Paraguay y prevé desembarcar en México este año, como parte de su crecimiento proyectado en América Latina, donde hoy está presente en Uruguay. Por fuera de la región, está en los Estados Unidos, Italia y España.

Para esta expansión, el año pasado invirtió $1.000 millones y estrenó una megaplanta en el Parque Industrial de Mar del Plata, con cinco veces más de capacidad que la otra fábrica en la ciudad balnearia, de 2.500 metros cuadrados. La nueva puede elaborar 3 millones de paletas anuales y 145.000 kilos mensuales en un predio de 8.000 metros cuadrados.

Allí también apunta a brindar una experiencia al público, donde los visitantes puedan degustar sus helados y presenciar el proceso de elaboración. Y además de aumentar sus exportaciones, planea desarrollar productos por fuera de los helados, como alfajores, que prevé sacar a la venta para competir con los de marcas instaladas, como la también marplatense Havanna.

En Europa tiene seis puntos de venta: cuatro en España (uno en Barcelona, dos en Málaga y otro en Valencia) y dos en Italia (en Roma). Próximamente, se sumarán dos: uno en Barcelona y otro en Granada. En la ciudad italiana de Como, en Lombardía, compró una fábrica para abastecer hasta 20 sucursales, formato que piensa replicar en los Estados Unidos.

En tanto, en Roma logró que sus preparaciones lleguen al Papa. En 2022, los helados viajaron desde el local del centro de la capital hasta el Vaticano para que el Sumo Pontífice los probara. Encantado por la marca, Francisco le dio su bendición. Le envió una carta al equipo, con imágenes suyas y rosarios.

Fuente: Clarín