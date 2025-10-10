El Riesgo País de Argentina retrocedió este jueves 10 de octubre un 15,8%, hasta alcanzar los 902 puntos básicos, gracias al anuncio de respaldo financiero por parte de Estados Unidos, conocido ayer tras las negociaciones mantenidas en Washington por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Este índice, elaborado por JP Morgan, mide la diferencia de rendimiento entre los bonos soberanos emergentes y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo.

El indicador no se había situado por debajo de los mil puntos desde las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, cuando la derrota del oficialismo generó un alza en la incertidumbre que impactó negativamente en los mercados durante las últimas semanas. A mediados de septiembre, el Riesgo País había superado los 1.500 puntos.

Ayer, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó un swap con Argentina por US$ 20.000 millones y anunció la compra de pesos argentinos a través del banco Santander, tras las reuniones en Washington con el equipo económico argentino.

El anuncio desató euforia en los mercados locales, que cerraron la semana corta con una suba del 5% en el índice Merval y un avance superior al 27% en los ADRs argentinos. Los bonos soberanos, por su parte, registraron un alza del 8%, en sintonía con la caída del Riesgo País. En Wall Street, las acciones argentinas cayeron más del 7%, mientras que los bonos mantuvieron una suba marginal.

La reducción del Riesgo País -que a principios de año rondaba los 500 puntos básicos- representa un objetivo clave del Gobierno para restaurar la confianza de los inversores y facilitar un escenario más favorable de cara a la refinanciación de vencimientos de deuda en los próximos meses.

Fuente: con información de Noticias Argentinas