En nuevo capítulo de la crisis bilateral, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que se defenderá en la justicia estadounidense después de que Donald Trump lo acusó de “narcotraficante”, “matón” y “mal tipo”.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, dijo Petro en X.

El mensaje se conoció poco después que Trump lo acusara hoy de matón. No fue el primer calificativo usado en su contra por el presidente estadounidense. El domingo lo acusó de ser “un líder del narcotráfico”.

EE.UU suspendió los pagos y subsidios a Colombia

Además, Trump anunció que su país suspendió todos los pagos y subsidios a Colombia, horas después de que EE.UU. destruyó una supuesta narcolancha en el Pacífico, en aguas internacionales, cercanas al país suramericano.

“A partir de hoy hemos suspendido todos los pagos a Colombia”, dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

El mandatario se refirió al presidente colombiano como “un matón, un tipo muy malo” y aseguró que el país sudamericano produce grandes cantidades de droga, que “pasan por México y más vale que lo vigilen”.

Trump aseguró que “tomará medidas muy serias contra él y su país, o en lo que se ha convertido su país, que es una trampa mortal”.

Estas declaraciones y el anuncio del fin de las ayudas se producen en medio de la escalada de las tensiones entre Bogotá y Washington por la guerra que EE.UU. ha declarado contra el narcotráfico.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidenses en aguas del mar Caribe y los ataques mortales sobre embarcaciones que Washington asegura transportan narcóticos en estas aguas provocaron el rechazo de Gobiernos como el colombiano y el venezolano, lo que elevó aún más las tensiones con la Administración Trump.

Este miércoles, el Pentágono anunció además un nuevo ataque contra una supuesta narcolancha, el primero en aguas frente a la costa colombiana en el Pacífico.

Fuente: TN