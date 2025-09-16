El conflicto en el frigorífico Ostramar mantiene en vilo a unos 45 trabajadores, quienes denuncian la falta de pago de sus haberes desde hace más de dos meses y la amenaza de despidos masivos.

En diálogo con El Marplatense, Rosa, delegada de los empleados, sostuvo que tras la tercera audiencia “no hubo avances por el momento”. Explicó que a quienes no recibieron telegrama de despido “les adelantaron algo de los sueldos adeudados”, aunque la medida fue parcial e insuficiente.

La representante gremial detalló que el abogado de la empresa aseguró que se encuentran negociando con un tercero interesado en alquilar la planta y que, en ese escenario, los trabajadores sin telegrama podrían recibir una indemnización equivalente al 50% de lo que les corresponde.

“Para quienes ya recibimos telegrama de despido no hubo ningún tipo de pago de salarios atrasados ni propuesta de indemnización hasta el momento”, concluyó Rosa.

El lunes próximo se prevé una nueva audiencia a las 9:30hs, siendo la última dentro de la conciliación.

