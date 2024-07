En medio de un contexto de recortes presupuestarios por parte del estado Nacional, trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron siete nuevos despidos y la no continuidad de contratos que vencieron el pasado 30 de junio.

Tras haber sido notificados siete de los trabajadores locales, 743 se encuentran a la espera de una notificación que les avise si serán renovados o no.

Sobre esto, Ezequiel Navarro, secretario gremial de ATE dialogó con El Marplatense y explicó cuál es la situación actual de los trabajadores estatales: "Por ahora, a nivel nacional ya contabilizamos 2300 despidos y a esto le sumamos los casi 15 mil que hubo a principio de año durante marzo. Además de la preocupación de los trabajadores, se vive un clima de incertidumbre permanentemente porque si bien en la ciudad hasta ahora contabilizamos 7, no descartamos seguir recibiendo malas noticias", expresó.

"Creemos que hay que poner en discusión nuevamente el rol del Estado porque echar trabajadores estatales no le da ningún beneficio a nuestra población sino todo lo contrario. Lo decíamos con casos concretos en Mar del Plata como e cierre del ANSES de la zona oeste en el mes de marzo. Toda la gente de los numerosos cuatro barrios de la ciudad, si tienen que hacer un trámite, tienen que venir al centro y gastarse casi $2000 para eso, siendo que antes lo podían hacer a unas cuadras", dijo.

"Los despidos del INTI, si bien acá no hubo, se registraron casi 250 a nivel nacional. La tarea de control de ese organismo, nos marca la vida cotidianamente. Uno de los ejemplos que circulaba era el control de las máquinas expendedoras de combustible. Toda esas cosas se hacen ahí y así podemos mencionar miles", afirmó el referente de ATE.

"Por eso es preocupante que el Gobierno siga planteando que va a haber una política permanente de despidos. Con respecto a los contratos que vencían el 30 de junio, se dieron de baja 7 pero el problema es que no llegó la confirmación de la continuidad de los mismos. Lamentablemente fue esa cantidad pero no es que recibieron la notificación de que se les renovaba. Por eso decimos que no descartamos encontrarnos con mas y esto genera incertidumbre. Esa es la preocupación", concluyó Navarro.