La función gratuita, llevada a cabo el sábado 28 de febrero, marcó el cierre de un ciclo que se extendió durante cuatro temporadas. La convocatoria desbordó el anfiteatro y se expandió hacia distintos sectores del parque mediante pantallas gigantes, permitiendo que más público pudiera disfrutar de la puesta. Además, la transmisión en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires amplificó el alcance del evento, sumando miles de visualizaciones.

Con adaptación y dirección de Willy Landin, la obra ofreció durante 145 minutos una experiencia teatral a cielo abierto que fue celebrada por el público desde temprano. La energía colectiva y la potencia interpretativa del elenco coronaron una despedida cargada de emoción.

Estrenada en 2023 en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, la producción superó los 200 mil espectadores en 250 funciones. Posteriormente, en coproducción con Marcelo González y el Teatro Tronador BNA, emprendió una gira nacional que incluyó presentaciones en La Plata, Rosario, Santa Fe, Córdoba y Mendoza.

En Mar del Plata, la obra realizó dos temporadas consagratorias en el Teatro Tronador BNA, donde Goity fue distinguido con el Estrella de Mar de Oro y, más tarde, con el Martín Fierro de Oro 2025, consolidando el impacto artístico y popular de esta versión.

Con una convocatoria multitudinaria y una transmisión que multiplicó su alcance, Cyrano bajó el telón dejando una huella profunda en la escena teatral argentina contemporánea.

