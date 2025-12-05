El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) informó que los afiliados que reciben la prestación de pañales deberán renovar su orden médica electrónica para continuar con el beneficio. La nueva modalidad de distribución permite que los higiénicos absorbentes descartables lleguen directamente al domicilio declarado, sin necesidad de desplazarse a la farmacia.

El director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, subrayó la importancia de realizar la renovación en tiempo y forma. “La prestación de los higiénicos absorbentes descartables tiene una duración de seis meses, por lo que todos los afiliados que están en el programa desde junio o julio ya deben renovar la solicitud durante diciembre”, señaló. Para ello, es necesario acudir al médico de cabecera antes de que venza el plazo y gestionar la nueva OME.

Respecto del nuevo formato de entrega, Leguízamo señaló: “Ahora aseguramos que los recursos lleguen a quienes realmente los necesitan. La medida nos permite saber cómo, cuándo y a quién se le da el pañal tal como indicó el médico de cabecera”. Además, agregó que la “actualización de la OME nos da trazabilidad, permite hacer los procesos más transparentes y actuar de acuerdo a la dinámica que tiene nuestro padrón”.

El sistema de entrega puerta a puerta, vigente en todo el país, busca modernizar y simplificar el proceso, eliminando trámites innecesarios e intermediarios. La empresa de logística Urbano Express es la encargada de la provisión, almacenamiento y distribución de los pañales. En caso de que la primera visita no se concrete, se deja un aviso y se realiza una segunda entrega en un plazo no mayor a 72 horas.

Los afiliados que deseen corroborar o actualizar sus datos de contacto y/o entrega -domicilio, correo electrónico y teléfono- pueden hacerlo con su médico al momento de solicitar la prescripción de la nueva orden médica electrónica.

Ante cualquier consulta, se encuentran disponibles los canales de atención: 138 - PAMI Escucha y Responde (opción 0) o las agencias PAMI en todo el país.