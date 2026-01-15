Desde mañana la Verificación Técnica Vehicular (VTV) tendrá un aumento del 21,8% en la provincia de Buenos Aires, según lo dispuesto por el Ministerio de Transporte a través de la Resolución 369/2025 publicada en el Boletín Oficial.

Con la actualización, la tarifa básica del servicio pasará a costar $97.057,65 con IVA incluido, cuando hasta ahora era de $79.640,87. Este valor corresponde a los vehículos de hasta 2500 kilos y funciona como referencia para el resto de las categorías del cuadro tarifario.

El incremento se suma a los ajustes registrados en febrero y a mediados de julio de 2025, cuando la tarifa había aumentado un 25,5%. Hace un año, el valor del control para autos era de $53.819,26.

Desde la cartera que administra el sistema de verificación explicaron que el aumento responde al esquema previsto en el pliego de concesión del servicio. En ese marco, la tarifa básica equivale al 7% del salario básico del operario categoría 1, de acuerdo al convenio colectivo vigente entre las empresas concesionarias nucleadas en la Cámara Argentina de Verificadores de Automotores (Cavea) y el sindicato Smata.

Con los nuevos valores, las motos deberán abonar $38.801,03; los vehículos pesados, de más de 2.500 kilos, $174.604,64; los remolques y acoplados livianos $58.201,54; y los remolques y acoplados pesados $87.302,33.

La VTV es un requisito obligatorio para circular por calles y rutas bonaerenses en vehículos con más de dos años de antigüedad o que hayan superado los 60.000 kilómetros.

En paralelo, semanas atrás el Ministerio de Transporte renovó la página web del sistema de VTV, incorporando nuevos servicios digitales orientados a mejorar la experiencia de los usuarios, facilitar la gestión de turnos, el acceso al historial de verificaciones y vencimientos, y habilitar herramientas para realizar denuncias anónimas y prevenir estafas.

Fuente: con información de DIB




